تركيا: سنرد على الاتحاد الأوروبي بقرارات مماثلة

أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إنه في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي المزيد من القرارات ضد تركيا، فإن الأخيرة ستضطر للرد بالمثل من خلال قرارات مشابهة.

تصريحات مولود جاويش أوغلو جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة أنقرة، المفوض السامي للعلاقات الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، والذي اعلن في وقت سابق أنه سيزور تركيا من أجل “وضع المشكلات على الطاولة، واقتراح الحلول على الأطراف”..

وأوضح جاويش أوغلو في تصريحاته أن بلاده ترحب بالوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشأن موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط، قائلًا: “نحن نؤيد وساطة الاتحاد الأوروبي، طالما أنه وسيط نزيه”.

وجائت الزيارة مع استمرار تصاعد التوتر بين تركيا وفرنسا بسبب الملف الليبي، وزيادة حدة التراشقات بين الطرفين.

وقررت فرنسا الأربعاء الماضي، تعليق مشاركتها في عملية حلف الناتو، شرقي البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الصراع في ليبيا.

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