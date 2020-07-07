تركيا.. مواطن يوبخ برلمانيًا من حزب أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – قوبل برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بانتقادات عنيفة أثناء لقاء جماهيري أجراه مع السكان في مسقط رأسه، بمدينة قونيا.

وأثناء زيارة أجراها النائب لقرية “شافوشجو جول” التابعة لبلدة “إلجين” بمدينة قونيا، مسقط رأسه، قام أحد السكان بتوبيخ البرلماني حاجي أحمد أوزدمير، قائلا: “لم تقدم أي شيء لبلدنا. قضيتم عليها ودمرتموها”.

وأجاب أوزدمير على هذه الانتقادات، قائلا: “من باع البلاد ودمرها هو شخص عديم الشرف ومن يوجه مثل هذه الاتهامات هو أيضا شخص عديم الشرف. لم أرَ انعدام أخلاق كهذا”.

وجاء انتقاد أحد سكان القرية على خلفية قرار خصخصة الأراضي، قائلا: “والدتك تمتلك أراضي هنا. وأنا سأفقد 40 قطعة أرض وحياتي ستدمر. ألا تخجلون؟”.

وعلى الرغم من محاولات سكان القرية تهدئته، واصل المواطن توجيه الانتقادات إلى أوزدمير قائلا: “لم تقدم أي شيء للبلاد وبعتموها كليا. ماذا يسعني أن أقول لكم. قضيتم عليها ودمرتموها. فاتقوا الله! ألا تخشون الله”.

من جانبه استنكر أوزدمير قيام أحد المواطنين بتسجيل المشادة الكلامية، مطالبًا إياه بالتوقف عن التسجيل.

Konya Ilgın’da kömür madeni için çıkarılan acele kamulaştırma kararına köylüler tepki gösterdi. Bir yurttaş kendileriyle toplantı yapan AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'e 'Memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz' dedihttps://t.co/kgyq7G4un0 pic.twitter.com/MyzArPpZbJ — soL Haber (@solhaberportali) July 7, 2020



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