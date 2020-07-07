لبنان يوقف قادمين من تركيا يحملون معهم ملايين الدولارات

بيروت (زمان التركية) – كشفت السلطات اللبنانية عن توقيف مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسيتين التركية والسورية، قادمين من تركيا إلى لبنان على متن طائرتين خاصتين، وبحوزتهم 9 ملايين دولار أمريكي.

وأكدت الأجهزة القضائية والأمنية أنه يجري حاليا تحقيقات مع المشتبه بهم، حول كيفية خروج هذه الأموال من تركيا، ومصير استخدامها في لبنان، مشيرًا إلى أن هناك تضاربًا كبيرًا في أقوالهم.

وأوضحت أن أقوال بعض المشتبه بهم زعمت أن هذه الأموال سيتم استخدامها في أعمال الصرافة، مما دفع السلطات لتوسيع دائرة التحقيقات خوفًا من استغلال هذه الأموال لأغراض أخرى أمنية.

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أوضح في تصريحات سابقة أنه تم توقيف أربعة أشخاص قادمين من تركيا، من بينهم تركيان وسوريان، وكان معهم مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، وزعموا أنهم يملكون شركة صرافة.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات اللبنانية لا تعرف ما إذا كان الغرض من هذه الأموال التلاعب في سعر صرف الدولار أو التهريب أو تأجيج التوترات التي يشهدها الشارع اللبناني، لافتًا إلى أن هناك تعليمات ترسل إلى بعض العناصر داخل لبنان عن طريق تطبيق واتس اب من بين أطراف الحراك الشعبي، على حد قوله.