التلفزيون التركي: الوفاق دمرت منظومة دفاع جوي روسية في الجفرة

إسطنبول (زمان التركية) – قالت تقارير محلية تركية إنه تم تدمير منظومة دفاع جوي روسية في منطقة الجفرة بوسط ليبيا.

حسب المعلومات التي نقلتها قناة (TRT) الحكومية عن مصادر عسكرية ليبية في حكومة الوفاق الوطني، فقد استهدفت الطائرات منظومة دفاع جوي روسية من طراز بانتسير، تابعة لجنود مرتزقة فاغنر الروس، بالقرب من منطقة الجفرة.

وقالت إن عملية الاستهداف تمت عبر طائرات مسيرة تركية الصنع تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

ويأتي ذلك بعد أيام من قصف قاعدة الوطية العسكرية القريبة من طرابلس والتي قالت تركيا إنها زودتها بأنطمة دفاع جوي.

–