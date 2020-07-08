الدفاع التركية: عملياتنا العسكرية مستمرة ضد إنشاء ممر إرهابي في سوريا

أنقرة (زمان التركية)ــ في تبرير لعملياتها العسكرية ضد الأكراد في سوريا والعراق، قالت وزارة الدفاع التركية، إنها لن تسمح بإنشاء “ممر إرهابي” في شمال سوريا.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء “لن يُسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” الإرهابي بهدف إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا”.

فيما يشير إلى أن تركيا لن توقف عملياتها العسكرية قريبًا، قال البيان “الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء”.

وكان الجيش التركي، أطلق في يناير/ كانون الأول 2018، أطلق عملية أخرى سيطر من خلالها على منطقة عفرين بالكامل في 20 يناير/ كانون الثاني، وفي اكتوبر/ تشرين الأول 2019 أطلق عملية عسكرية أخري في شرق الفرات، واستهدفت العمليتان القوات الكردية في المنطقة.

ومنذ منتص يونيو/ حزيران الجاري تشن القوات التركية هجمات عسكرية في شمال العراق تقول إنها تستهدف المسلحين الأكراد من حزب العمال الكردستاني.

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