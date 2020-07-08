تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة قبالة سواحل ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت القوات البحرية التركية، عن تنظيم مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، فيما يشير إلى رغبة تركيا في الاستعراض العسكري أمام دول البحر المتوسط، بالمنطقة التي تنوي التنقيب فيها عن الغاز.

القوات البحرية التركية أعلنت أمس الثلاثاء، أن المناورات سيتم إطلاقها تحت اسم “NAVTEX” بسواحل ليبيا، ولكن في ثلاثة أماكن مختلفة لكل منها اسم مختلف، وهي: “بابروس” “ترجوت رئيس” “تشاكا باي”.

وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن المناورات ستكون تدريبًا استعدادًا لأي حرب قد تندلع في منطقة شرق المتوسط في الوقت الذي تشهد فيها ليبيا توترات متصاعدة في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة (يني شفق) التركية، فإن المناورات ستتم بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، على أن تتم في المياه الدولية، لتثبت تركيا قدرتها على السيطرة على المنطقة جوًا وبحرًا، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك بعد أن زار قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال، العاصمة الليبية طرابلس، مطلع هذا الشهر، قبل زيارة أجراها وزير الدفاع خلوصي أكار.

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