تعرف على أقوى جوازات سفر في العالم

أنقرة (زمان التركية) – تصدر جواز السفر الياباني قائمة أقوى جوازات السفر حول العالم، بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر.

ويتمكن حامل جواز السفر الياباني من دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة، بينما تراجع جواز السفر التركي إلى المرتبة 55 بإمكانية دخول حامله 111 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

وتشير المعلومات الذي حصل عليها مركز Ajans Press لرصد وسائل الإعلام من بيانات مؤشر هينلي لجوازات السفر إلى أن تصنيف جوازات السفر حول العالم من حيث القوة يعتمد على عدد الدول التي يتمكن حاملها من دخولها بدون تأشيرة مسبقة.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية تلتها ألمانيا في المرتبة الثالثة ثم كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة.

أفغانستان بالمرتبة الأخيرة

وفي ذيل القائمة التي تضم 109 دولة، جاء جواز السفر الأفغاني في المرتبة الأخيرة بواقع 26 دولة يمكن لحامله دخولها بدون تأشيرة مسبقة.

وتشير المعلومات التي رصدها مركز Ajans Press لرصد وسائل الإعلام من أرشيف الصحافة الرقمية إلى نشر 3926 خبرا بشأن جوازات السفر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وبرز خلال هذه الأخبار الأسئلة المتعلقة عن كيفية الحصول على التأشيرات والسبل السهلة للحصول على التأشيرات.

يذكر أن الأيام الأخيرة أنباء عن وجود مباحثات بين العراق وتركيا للعودة إلى نظام استخراج التأشيرات لمسافري البلدين من المطارات عوضا عن اللجوء إلى السفارات.

–