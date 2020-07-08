8 يوليو 2020

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كورونا في تركيا.. 1053 إصابة و19 وفاة جديدة

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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كورونا في تركيا.. 1053 إصابة و19 وفاة جديدة
zaman

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 207 ألفًا و897 حالة، بعد تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة مساء الثلاثاء.

الوزير أشار إلى أن إجمالي أعداد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5260 حالة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وذكر كوجا أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 1152 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 400 حالة.
وكشف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 185 ألفًا و292 حالة، بعد تسجيل 2297 حالة تعافي جديدة.
ولفت إلى أن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة بلغت 3 ملايين و733 ألفًا و218 تحليلًا، بعد أن أجري 50 ألفًا و545 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه بإصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

Attakallum2
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