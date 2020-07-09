تركيا.. العثور على مركب المهاجرين الغارق بعد 11 يوما من البحث

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية العثور على المركب الغارق في بحرية فان والذ كان يقل على متنه 60 مهاجرا غير شرعيا بعد 11 يوما من أعمال البحث عنه.

ورصدت فرق الإنقاذ التركية موقع المركب الغارق في المياه الإقليمية لجزيرة “شرباناك” على عمق 106.5 أمتار.

ولاية فان قالتفي بيان إنه بدأت أعمال الإنقاذ اللازمة لانتشال المركب الغارق وجثامين الضحايا الذين كانوا على متنه.

وشارك فريق غطس مؤلف من ستة أشخاص تم استقدامه من وزارة الدفاع في أعمال البحث والإنقاذ المستمرة برا وبحرا وجوا منذ 11 يوما.

وكان الفريق المستقدم من القوات البحرية يجري أعمالا لرصد موقع القارب باستخدام أجهزة رصد تحت سطح الماء.

وفي وقت سابق عثر على جثامين 13 من الضحايا كانوا على متن القارب، كما تم حبس 5 أشخاص تم اعتقالهم في إطار التحقيقات.

كانت قوات الأمن بمدينة كانت قد تلقت بلاغا باختفاء شخصين يدعيان سدات أكباش ومدني يكباش عقب إبحارهما مع آخرين بقارب في بحيرة فان يوم 27 يونيو/ حزيران.

وعلى خلفية البلاغ بدأت فرق الأمن وقوات الدرك وفرق الطوارئ والكوارث الطبيعية والفرق الطبية أعمال البحث في البحيرة ومحيطها باستخدام المروحيات والقوارب وأجهزة الرصد أسفل الماء.

وتقول روايات إن القارب كان يقل على متنه نحو 50-60 شخصا.

ويوم الأربعاء الماضي أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد جثث الضاحيا الذين عثر عليهم بعد غرق القارب ببحيرة فان 6، مضيفًا “تم احتجاز 11 شخصا لتورطهم في حادث غرق القارب”.

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