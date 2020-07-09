9 يوليو 2020

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تركيا.. شركة كهرباء تنتقم من مزارع مديون على طريقة العصابات

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. شركة كهرباء تنتقم من مزارع مديون على طريقة العصابات
zaman

أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني تركي كيف انتقمت شركة كهرباء، من أحد المزارعين بسبب مديونيته، بأسلوب يشبه أساليب العصابات.

وفق الادعاءات قامت شركة دجلة لتوزيع الكهرباء بحرق محول كهرباء خاص بأحد المزارعين على طريق أكشاكالي بمدينة شانلي أورفة.
وأثيرت موجة من الاحتجاجات بسبب مبادرة فرق شركة الكهرباء برفقة فرق الدرك إلى حرق محول الكهرباء الخاص، الذي اشتراه المزارع بإمكاناته الخاصة، بدون صدور قرار مصادرة بحقه.
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر نائب حزب الشعب الجمهوري، محمد تانال، لقطات تظهر إشعال النيران في محول الكهرباء وعلق عليها قائلا: “ثورة مزارع مدين لشركة دجلة لتوزيع الكهرباء! قامت فرق شركة دجلة لتوزيع الكهرباء برفقة فرق الدرك بإحراق محول كهرباء قام أحد المزارعين بشرائه بماله الخاص. بدون قرار رسمي بمصادرته يتم إزالة محولات الكهرباء، التي يشتريها سكان أورفة بمالهم الخاص، لعدم سدادهم الديون”.


Attakallum2
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