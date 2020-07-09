دراسة: شعبية حزب أردوغان ستشهد انهيارًا مخيفًا

إسطنبول (زمان التركية) – توقعت نتائج استطلاع رأي تراجعًا حادًا في الأصوات المحتمل حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم عليها في حال عقد انتخابات مبكرة.

مؤسسة “GENAR” لاستطلاعات الرأي والدراسات المجتمعية معروف عنها أنها تصدر أرقامًا مرتفعة لنسبة تأييد حزب العدالة والتنمية، إلا أن هذه المرة صرح رئيس المؤسسة إحسان أكتاش أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا عنيفًا لأصوات حزب العدالة والتنمية.

وأوضح أكتاش أنه في الوقت الذي ستتراجع فيه أصوات حزب العدالة والتنمية بنسبة عنيفة، ستصعد أصوات حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أكثر من 30%.

وأشار أكتاش إلى أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحات مهمة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وأنه من المتوقع ارتفاع نسبة المصوتين له في الفترة المقبلة إلى أكثر من 30%.

وقال في تصريحات: “تشكل معتقد لدى المعارضة والمثقفين المبتعدين عن الحزب الحاكم، فيما بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحات مهمة في الانتخابات وستنعكس هذه النجاحات على الانتخابات العامة أيضًا. سترتفع أصوات حزب الشعب الجمهوري لأكثر من 30%. أما حزب العدالة والتنمية سيتعرض لتراجع عنيف في الأصوات”.

وكانت مؤسسة “MetroPOLL” للدراسات أجرت مقارنة بين استطلاعات رأي حول تأييد حزب العدالة والتنمية، ففي شهر فبراير/ شباط الماضي كانت نسبة تأييد العدالة والتنمية فيه 33.9%، بينما تراجعت في شهر مارس/ آذار الماضي إلى 33.7%، ثم إلى 32.8% خلال شهر أبريل/ آذار، ثم إلى 30.7% في شهر مايو/ أيار، ثم إلى 30.3% في شهر يونيو/ حزيران المنصرم.

كذلك تراجعت أصوات حزب الحركة القومية المتحالف مع أردوغان من 7.3% خلال شهر مايو/ أيار الماضي إلى 6.2% في شهر يونيو/ حزيران المنصرم.

أما حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، فقد كانت أصواته في شهر مارس/ آذار الماضي 17.7%، بينما ارتفعت في شهر أبريل/ نيسان إلى 19.0%، ثم إلى 21.7% خلال شهر مايو/ أيار، حتى وصلت إلى 24% خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم.

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