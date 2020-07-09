دولت بهجلي يصوت لصالح مقترح غريمه!

أنقرة (زمان التركية) – في خطوة مثيرة هي الأولى من نوعها، صوت نواب حزب الحركة القومية التركي لصالح مقترح تقدم به حزب الخير الذي يعتبر الخصم الرئيسي للحركة القومية.

مقترح حزب الخير المعارض يقضي بـ”إقامة حي باسم ألتنوفا في مدينة دنيزلي”.

تقدم ياسين أوزتورك، نائب حزب الخير المنشق عن حزب الحركة القومية، بالمقترح المذكور إلى الجمعية العمومية للبرلمان، وفاجأ دولت بهجلي الجميع ورفع يده للتصويت لصالح المقترح.

ومن اللافت أن جميع نواب حزب الحركة القومية المتحالفين مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، صوتوا لصالح المقترح أيضًا على خلفية إعلان رئيس الحزب، دولت بهجلي، تأييده للمقترح.

على الرغم من التأييد غير المتوقع من الحزب القومي لمقترح غريمه، بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري، إلا أنه لم يتم الموافقة عليه.

من جانبه، عبر نائب حزب الخير ياسين أوزتورك، صاحب المقترح، عن مشاعره بشأن خطوة دولت بهجلي قائلاً: “السيد دولت بهجلي قدم لنا لفتة طيبة”.

يشار إلى أن حزب الخير تأسس عام 2017 عقب فصل ميرال أكشنار رئيسة الحزب وآخرين من حزب الحركة القومية، ويسعى حزب الخير إلى الاستحواذ على أصوات القوميين في تركيا.

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