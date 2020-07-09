كورونا في تركيا… 1041 إصابة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عن تسجيل 1041 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بفيروس كورونا مساء الإربعاء.

كما كشف عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.

الوزير أشار إلى أن إجمالي أعداد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 5282 حالة، وأن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 208 ألفًا و938 حالة.

وذكر كوجا أن هناك إستمرار في ارتفاع أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة إلى 1172 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 1172 حالة.

كما كشف أن إجمالي أعداد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 187 ألفًا و511 حالة، بعد تسجيل 2219 حالة تعافي جديدة.

أما عن أعداد المسحات والتحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة فقد بلغت 3 ملايين و782 ألفًا و520 تحليلًا، بعد إجراء 49 ألفًا و302 تحليلًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها خلال 24 ساعة الأخيرة.

–