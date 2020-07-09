وفيات في انفجار آخر مرتبط بمصنع الألعاب النارية في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة سقاريا شمال غرب تركيا، حادث انفجار مرتبط بمصنع الألعاب النارية الذي تعرض للإنفاجار قبل أيام.

وانفجرت شاحنة كانت تقل ألعابًا نارية مما أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة 6 آخرين.

ويأتي الحادث بعد بضعة أيام من الانفجار الذي وقع داخل مصنع للألعاب النارية في بلدة خندق بمدينة صقاريا مما أسفر حينها عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة 126 آخرين.

Araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti! Sakarya'daki havai fişek fabrikasına patlamamış atık malzemeleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi: 3 şehit, 6 yaralıhttps://t.co/vHc77w2lrR pic.twitter.com/e9uxN0ns8x — #Tele1Susturulamaz (@tele1comtr) July 9, 2020



وسُمع دوي الانفجار من شتى أرجاء المدينة، كما تصاعد دخان أسود في أجواء المنطقة. وعلى الفور انتقلت العديد من فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث شرعت سيارات الإسعاف في نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة.

وكانت الشاحنة تقل الألعاب النارية، التي لم تتضرر خلال الانفجار الذي طال مصنع الألعاب النارية، إلى أحد المناجم الواقعة في منطقة آدابزاري لتدميرها.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت خلاله إلى أن الانفجار وقع أثناء إفراغ الشاحنة لحمولتها من الألعاب النارية والمتفجرات الأخرى لتدميرها تنفيذا لتعليمات النيابة العامة مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد قوات الدرك من بينهما اثنان من فريق المفرقعات.

وفي الإطار نفسه أعلن رئيس بلدية صقاريا، شتين أوكتاي كالديريم، أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة ستة أشخاص مؤكدا أن أحد المصابين يعاني من إصابات خطيرة.