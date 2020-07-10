منظمة العدل والتنمية : تركيا تخطط للسيطرة على الهلال النفطي بسرت والجفرة

القاهرة (زمان التركية): أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط، الجمعة، أن هناك خططاً تركية للسيطرة الكاملة على الاراضى الليبيبة واحتلال سرت والجفرة والهلال النفطى لتهديد مصالح الدول الاوروبيبة .

وأوضح المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى، أن تركيا تسعى لتعزيز تواجدها العسكرى داخل ليبيا، اضافة للاستعدادات التركية العسكرية بمشاركة حكومة الوفاق غير المعتمدة للسيطرة على الهلال النفطى بسرت والجفرة، وذلك بهدف الضغط على الدول الاوروبية المعارضة لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبى وعلى راسها فرنسا والمانيا، مبينا أن أنقرة تخطط أيضا للسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعيبة لاوروبا عبر سيطرتها على سواحل ليبيا .

واضاف أن جلب انقرة للدواعش والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدف أيضا لتهديد أمن الدول الأوروبية وممارسة ضغوط على الاتحاد الاوروبى عبر سيطرة تركيا على ليبيا.