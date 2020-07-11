11 يوليو 2020

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استقالة 5 قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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استقالة 5 قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
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باليكسير (زمان التركية) – أعلن خمسة من قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في بالكسير شمال غرب تركيا، استقالتهم من الحزب الحاكم بشكل مفاجئ، ليستمر نزيف الاستقالات الذي يشهده حزب الرئيس رجب أردوغان منذ الخسارة الفادحة التي تعرض لها في انتخابات المحليات الأخيرة.

رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية في بلدات أيفاليك، وجوماتش، وبرهانية، وكاريسي، وإيفريندي التابعة لبلدية باليكسير، أعلنوا استقالتهم من الحزب أمس الجمعة.

رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في مدينة باليكسير، أكرم باشاران، كشف من خلال تغريدة نشرها على تويتر، أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء الحزب في البلدات التابعة له.

وأضاف: “رؤساء الحزب في بلدات أيفاليك، وجوماتش، وبرهانية، وكاريسي، وإيفريندي التابعية لبلدية باليكسير، أخبرونا أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في مناصبهم بسبب مشكلات صحية وانشغالهم ولأسباب أخرى، وطلبوا منا الموافقة. ونحن نتقدَّم لهم بالشكر، ونتمنى لهم النجاح في حياتهم التالية”.

وعقب انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار الماضي التي حققت فيها المعارضة فوزا كبيرا بالبلديات الكبري، استقال عدد من قيادات العدالة والتنمية على رأسهم علي باباجان وأحمد داود أوغلو وتبعهم الكثير.

Attakallum2
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