تركيا.. مواجهة حامية بين فنربخشة وسيفاس سبور بالدوري الممتاز

إسطنبول (زمان التركية)ــ تشهد غدا الأحد مباريات الأسبوع الـ 32 من الدوري التركي الممتاز، مواجهة حامية بين نادي فنربخشة ونادي سيفاس سبور.

ستلعب المباراة في استاد أولكر وستبدأ الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، ويدرها الحكم علي بالابيك.

ويحتل فريق فنربخشة الذي حصل على 7 نقاط في آخر 3 مباريات بالدوري، المركز السابع برصيد 50 نقطة.

وفاز فنربخشة بـ 17 مباراة من أصل 27 مباراة جرت بين الفريقين، وفاز سيفاس سبور بـ5، وانتهت 5 منافسات بالتعادل.

ويلتقي فنربخشة وسيفاس سبور في الدوري الممتاز للمرة 14 في إسطنبول.

حقق فنربخشه الفوز الأكثر ترجيحًا ضد سيفاس سبور في موسم 2009-2010 بنتيجة 5-1 في سيفاس.

وشهدت مباراة موسم 2010-2011 ، فوز فنربخشة 4-3 على سيفاس سبور وفاز بالبطولة، وفي النصف الأول من موسم 2013-2014، فاز فنربخشة 5-2 على سيفاس سبور.

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