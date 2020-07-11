كورونا في تركيا… 1003 إصابة و23 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي فخر الدين، تسجيل 1003 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و23 حالة وفاة جديدة بالوفاء، مساء الجمعة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي أعداد الوفيات بكورونا ارتفع إلى 5323 حالة، كما ارتفع إجمالي أعداد المصابين بالفيروس إلى 210 ألفًا و965 حالة.

وكشف كوجا أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1182 حالة، بينما ارتفع أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 402 حالة.

وأشار إلى أن أعداد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 191 ألفًا و883 حالة، بعد تسجيل 1493 حالة تعافي جديدة.

أما فيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة فقد بلغت 3 ملايين و881 ألفًا و410 تحليلًا، بعد تسجيل 48 ألفًا و787 تحليلًا جديدة لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطة لحالات مصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

تعليقا على آخر الإحصائيات، قال وزير الصحة فخر الدين كوجا، في تغريدة على تويتر، إن أعداد الإصابات الجديدة تواصل انخفاضها منذ 25 حزيران / يونيو المنصرم.

وأضاف: “اقتربنا من الوصول إلى أقل من ألف (إصابة يوميا)، ولكن ينبغي أن لا ننسى أن الانخفاضات تحدث ببطء أما الارتفاعات فتكون مفاجئة”.

كما أكد أن انخفاض وارتفاع أعداد الإصابات مرتبط بمقدار الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

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