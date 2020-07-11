أنقرة (زمان التركية)ــ دعا الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إلى الخروج في مظاهرات مؤيدة للتدخل التركي في ليبيا.

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وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، الخميس قال الغرياني، إن على جميع المنظمات المدنية في ليبيا، تنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن دعمهم للتعاون التركي الليبي.

وأضاف “الغرياني” أن سكان طرابلس، يدركون جيدا الجهة التي ساعدتهم للتخلص من القنابل والصواريخ التي كانت تنهال عليهم قبل شهرين.

ووصف مفتي الوفاق، اتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها أنقرة مع طرابلس التي تتيح لتركيا التنقيب في البحر المتوسط أنه “شرعي وقانوني”، بينما اعتبر أن “التدخل غير الشرعي في البلاد يأتي من دول مثل فرنسا والامارات العربية المتحدة”.

أردف قائلا: “الأحرى أن يتم التنديد بتدخل فرنسا والامارات العربية المتحدة في ليبيا”.

وكان الغرياني أثنى في بيان على “الدعم التركي للدولة الليبية”، مشيدا بزيارة وفد تركي إلى طرابلس.

كما دعا الغرياني، لمكافأة تركيا على دعمها، وقال إنه: “يجب على الحكومة الليبية تقدير موقف الحكومة التركية التي تواجه تحالفا دوليا بسبب مساعدتها لليبيا”.