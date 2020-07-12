تركيا: ارتفاع ضحايا القارب الغارق في بحيرة فان إلى 23 غريقًا

أنقرة (زمان التركية) – عثرت فرق الإنقاذ التركية على جثامين أربع ضحايا آخرين في حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين أواخر الشهر الماضي في ولاية فان شرق تركيا.

ولا زالت أعمال البحث عن جثامين الضحايا جارية بعد العور على القارب الغارق الذي أبحر من حي ألتناش ببلدة جافشا يوم 27 من الشهر الماضي وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت السلطات التركية العثور على المركب الغارق في بحرية فان والذي كان يقل على متنه 60 مهاجرا غير شرعيا بعد 11 يوما من أعمال البحث عنه.

وتشارك فرق الأمن الداخلي بقوات الدرك وفرق الغطس وأجهزة الكشف والاستشعار في عمليات البحث تحت سطح الماء بالمنطقة.

وخلال أعمال البحث والإنقاذ تم التوصل إلى جثامين أربع ضحايا آخرين تبين أنهم ينتمون لجنسيات أجنبية ليرتفع بهذا إجمالي ضحايا القارب الغارق إلى 23 شخصا.

ماذا حدث؟

كانت قوات الأمن بمدينة كانت قد تلقت بلاغا باختفاء شخصين يدعيان سدات أكباش ومدني يكباش عقب إبحارهما مع آخرين بقارب في بحيرة فان يوم السابع والعشرين من يونيو/ حزيران.

وعلى خلفية البلاغ بدأت فرق الأمن وقوات الدرك وفرق الطوارئ والكوارث الطبيعية والفرق الطبية أعمال البحث في البحيرة ومحيطها باستخدام المروحيات والقوارب وأجهزة الرصد أسفل الماء ليتم العثور على القارب في المياه الإقليمية لبحيرة شارباناك على عمق 106.5 متر تحت سطح الماء. هذا وتم اعتقال وحبس خمسة أشخاص في إطار الحادثة.

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