12 يوليو 2020

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تركيا.. طفلة أخرى تدخل السجن!

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. طفلة أخرى تدخل السجن!
zaman

أنقرة (زمان التركية) – انضمت طفلة أخرى في تركيا إلى مئات الأطفال الذين يمضون سنوات حياتهم الأولى خلف القضبان، بدون أي ذنب.

محكمة الصلح والجزاء في مدينة بورصا غرب تركيا قضت بحبس سيدة تدعى ليلى كايا (32 عاما) برفقة طفلتها عذراء البالغة من العمر عاما ونصفًا فقط.

وذكر موقع بولد ميديا (Bold Medya) أن السلطات التركية أرسلت كايا إلى سجن بورصا النسائي المغلق برفقة طفلتها الرضيعة.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت كايا في إطار تحقيقات الانتماء إلى حركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في عام 2016 دون تقديم أي دليل على ذلك.

وقضى رئيس المحكمة، محمد فاتح شامكاسان، بحبس كايا بسبب عملها في المساكن الطلابية المغلقة التابعة لحركة الخدمة واستنادا إلى روايات شهود العيان.

هذا وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن السلطات التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 إلى وجود 780 طفلاً برفقة أمهاتهم داخل السجون التركية.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير أمني” واسعة شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

Attakallum2
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