تركيا.. حرائق ضخمة بغابات جزيرة “هيبلي آدا” في إسطنبول

إسطنبول (‏زمان التركية) – اندلعت حرائق ضخمة في منطقتين مختلفتين من غابات جزيرة هيبلي آدا في ولاية إسطنبول.

بلدية هيبلي آدا التابعة لمدينة إسطنبول دعت في البداية المواطنين المدربين على التدخل في حالات الحريق من بين سكان الجزيرة للتدخل للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

حسب المعلومات التي تم الحصول عليها حول الواقعة فقد اشتعلت النيران في حوالي الساعة 17:07 مساء أمس الأحد، بمنطقة الغابات لأسباب غير معروفة.

وتدخلت فرق الإطفاء برًا وجوًا، وبحرًا للسيطرة على الحريق.

وقال والي إسطنبول إن فرق الإطفاء التابعة لمديرية مناطق الغابات، وفرق إطفاء بلدية إسطنبول، وفرق الإطفاء التابعة للكلية الحربية، بالإضافة إلى طائرتين مخصصتين للإطفاء تدخلت للسيطرة على الحريق.

وأكد الوالي في وقت متأخر من الليل أنه تمت السيطرة على الحريق في نهاية المطاف، بينما بدأت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة للوصول إلى سبب الحريق.

وقبل أيام التهم حريق ضخم نحو 300 هكتار من غابات شبه جزيرة جاليبولي التاريخية بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

وقبل ذلك اندلع حريق اندلع في غابة كايش ضاغي الواقعة في بلدة مال تابه في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول.

يشار إلى أنه قبل ستة أشهر تعرضت عشرات الهكتارات من الغابات وبساتين البندق لأضرار نتيجة لحرائق اندلعت في 58 موقعًا مختلفًا في محافظات طرابزون وأوردو وجيرسون وأرتوين على البحر الأسود.