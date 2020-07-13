جندى تركي آخر يفقد حياته شمال العراق

أنقرة (زمان التركية)ــ فقد عسكري تركي حياته في اشتباكات شمال العراق في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الجندي التركي فارق الحياة بعد نقله للمستشفى.

وأضاف البيان الأحد أن “الاشتباكات أسفرت عن تحييد 3 عناصر إرهابية من منظمة بي كا كا الانفصالية”.

وسبق أن أعلنت الدفاع التركية الشهر الماضي أن اثنين من جنودها فقدوا حياتهم في اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني.

وكانت عناصر كردية مسلحة من قوات الدفاع الشعبي HPG المنتمية إلى حزب العمال الكردستاني، قالت في وقت سابق إنها نفذت هجمات عسكرية ضد “جيش الاحتلال التركي” في منطقة حفتانين شمال العراق.

والأسبوع الماضي طالب الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عددا من السفراء العرب بوقف الانتهاكات العسكرية التركية التي تتعدى على السيادة العراقية، مشيدا بـ”موقف الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية المساند للعراق تجاه استمرار الخروقات التركية، ودعمهم لأمنه واستقراره”.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمن إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتوغل الجيش التركي خلال الشهر الماضي في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وفرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود.