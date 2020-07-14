الحكومة الألمانية تعلق على قرار آيا صوفيا

برلين (زمان التركية) – عارضت الحكومة الألمانية تحويل آيا صوفيا في تركيا من متحف إلى مسجد، ووصفت القرار بالمحزن.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سايبرت، أوضح أن أيا صوفيا يحمل أهمية كبيرة سواء للمسلمين أو المسيحين من الناحية الدينية والتاريخية والثقافية.

وأكد سايبرت على أن ألمانيا تقوم بدور مهم وكبير للحوار بين الأديان، قائلًا: “لا أريد أن أخفي أننا شعرنا بالحزن نتيجة هذا القرار”.

وأوضح أن آيا صوفيا عندما كان متحفًا كان الجميع من كافة الأديان والمعتقدات يتمكنون من زيادته ودخوله، مؤكدًا على ضرورة انتظار ورؤية كيف ستتصرف الحكومة التركية مع هذا الأثر في الفترة المقبلة. في إشارة إلى هل سيتم الاقتصار على المسلمين أم سيتاح للجميع زيارة آيا صوفيا.

وزارة الخارجية الألمانية أيضًا علقت على القرار وأكدت أنه كان على تركيا قبل اتخاذ هذا القرار استشارة منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة أولًا، نظرًا لكون أيا صوفيا ضمن قائمة التراث العالمي.

المتحدث باسم الخارجية الألمانية أعرب عن حزنه من عدم قيام تركيا باستشارة اليونيسكو بشأن هذه التعديلات، وقال إن الأمر سيتم مناقشته بكل تأكيد في الاجتماع المقبل لمنظمة اليونيسكو.

قالت روسيا إنها حصلت من الرئيس التركي رجب أردوغان على ضمانات بحماية الأماكن المسيحية المقدسة وفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع رغم تحويله إلى مسجد.

الكرملينقال إن اللقاء الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قدم خلاله الرئيس التركي ضمانات إلى بوتين بحماية الأماكن المسيحية المقدسة وضمان دخول الجميع إلى آيا صوفيا بما يشمل أيضا مواطني الدول الأجنبية.

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