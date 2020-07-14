فوائد عديدة لنبتة الخبيزة.. تعرف عليها

عمان (زمان التركية)ــ توفر نبتة الخبيزة الشهيرة في الوطن العربي، فوائد عديدة كما أنها استخدمت في مجال الطب البديل، وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على فوائدها؟

تتواجد الخبيزة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم تصديرها إلى العديد من الدول الأجنبية بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة.

يتم استخدام نبتة الخبيزة بطرق مختلفة، فالبعض يقوم بطهيها وتناولها، واخرين يستخلصون زيتها ويستخدموه في الطب البديل، كما من الممكن إضافتها إلى الشاي.

وعلى الرغم من تعدد استخداماتها إلا أن فوائدها واحدة، وتشمل ما يلي:

1- المساهمة في علاج الألم

تعتبر هذه من أكثر فوائد الخبيزة شيوعًا، وبالأخص في حال استخدامها بشكل موضعي.

إن كنت مصابًا بجروح في الجلد أو إصابات، من الممكن وضع أوراق الخبيزة على شكل كمادات على المنطقة المصابة.

فالمواد الموجودة داخل الأوراق تساعد في التخلص من الألم وتسريع فترة الشفاء.

جدير بالذكر أن سيقان نيتة الخبيزة تحتوي على مادة لزجة تشبه الصمغ وهي التي تستخدم لتحقيق هذه الفائدة.

2- تعزيز صحة الجهاز المناعي

تعمل نبتة الخبيزة على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته من خلال خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات.

ويمكن تحقيق ذلك سواء من خلال استخدامها على الجروح كما ذكرنا سباقًا، وبالتالي حمايتها من الإصابة بالالتهاب، أو عن طريق تناولها وتقوية الجهاز المناعي من الداخل.

3- تعد مضادة للالتهاب

لا تستخدم نبتة الخبيزة على الجروح فقط، بل إن أصبت بلدغة ما أو كدمة أو طفح جلدي أو أي مشاكل جلدية أخرى، يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب.

المغذيات الموجودة في نبتة الخبيزة تجعل لها خصائص مضادة للالتهاب والتورم.

4- محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي

هل تعاني من احتقان في الصدر أو مشاكل في الجهاز التنفسي؟ قد يكون استخدام الخبيزة جيدًا في هذه الحالات.

تساعد الخبيزة في التخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، ونتيجة لخصائصها المضادة للالتهاب، تعمل على إرخاء الحنجرة وتسريع عملية الشفاء أيضًا.

5- مكافحة الشيخوخة وإبطاءها

إن كنت قلقًا حول اثار وعلامات الشيخوخة التي من الممكن أن تصيب بشرتك، فتناول الخبيزة من شأنها أن يساعد في تأخيرها وإبطاءها قدر المستطاع.

تحتوي نبتة الخبيزة على خصائص تساعد في تحفيز انتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد المزعجة.

من الممكن استخدام زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة ايضًا.

6- علاج مشاكل الهضم

تعمل الخبيزة كملين يساعد في تسريع حركة الأمعاء وتخليصك من مشاكل عسر الهضم والإمساك عند الإصابة بها.

بإمكانك الحصول على مشروب من الخبيزة الذي يساعدك في تحقيق هذه الفائدة، مع مراعاة عدم تناول كمية كبيرة منه.

7- حل مشاكل النوم

كثير من الأشخاص يعانون من مشاكل النوم، لكن استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخاءه.

تتمتع النبتة بخصائص تساعد الجسم على الإسترخاء، ومع وجود البيئة المناسبة للنوم، ستساهم في خلودك للنوم بشكل سريع.

تحذير: إن كنت تتناول أي أدوية أو تعاني من مشكلة صحية ما، من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول الخبيزة، فقد تتفاعل مع بعض الأدوية مسببة اثار جانبية مختلفة.

–