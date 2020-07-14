فيديو.. انفجار عنيف يستهدف دورية تركية روسية في إدلب

إدلب (زمان التركية)ــ استهدفت دورية تركية روسية مشتركة صباح اليوم الثلاثاء في إدلب، ووردت أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت معلومات إن عسكريين من الطرفين أصيبو إثر تفجير استهدف الدورية المشتركة بقنبلة على الأغلب.

وبحسب مصادر محلية وقع الانفجار على طريق حلب دمشق الدولي M4 قرب من مدخل مدينة أريحا.

انفجار ضهم يستهدف دورية روسية – تركية على طريق M4 في ريف إدلب pic.twitter.com/ImUonL14EK — magazine azhar (@magazineazharel) July 14, 2020

وقال المركز الروسي للمصالحة التابع لوزارة الدفاع إن “إرهابيون” استهدفوا عربة “عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي”.

وكشف عن إصابة 3 عسكريين روس بجروح وعسكري تركي على الأقل تم نقلهم إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية لتلقي العلاج.

ونص اتفاق موسكو في الخامس من مارس/ آذار الجاري، بين الرئيسان رجب أردوغان وفلاديمير بوتين، على تسيير دوريات مشتركة على امتداد الطريق السريع “M4” الرابط بين حلب واللاذقية، إلا أن رفض مدنيين ومسلحي المعارضة لتفاصيل الاتفاق يحول دون إتمام الدوريات المشتركة.

ويرى المعترضين على على اتفاق موسكو أنه يحرمهم من العودة إلى المناطق التي نزحوا منها بسبب استمرار تواجد قوات الجيش الحكومي السوري بالمناطق التي وصلوا إليها، ويتيح للقوات الروسية التواجد في منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، كما يتهمون تركيا بخداعهم على حساب مصالحها مع الروس.

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