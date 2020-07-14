وزير خارجية تركيا يتحدث عن ليبيا وكأنه وزيرها

أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو بتصريحات مثيرة بدا وكأنه بات وزيرًا لخارجية ليبيا، حيث قال إن اللجوء إلى هدنة لا يصب في مصلحة حكومة الوفاق الوطني الليبية.

تصريحات جاويش أوغلو كانت من خلال حوار صحفي له مع قناة “TRT” الإخبارية الرسمية، حيث قال: “إذا تم إعلان وقف إطلاق النار الآن فإن هذا لن يصب في مصلحة حكومة الوفاق الوطني الليبية؛ لأن حفتر غير صادق، ولا يمتلك أي خارطة طريق تتعلق بالمرحلة السياسية”.

وأكد جاويش أوغلو على ضرورة انسحاب قوات حفتر من مدينتي سرت والجفرة، قائلًا: “يجب إعادتهما مرة أخرى إلى حكومة الوفاق الوطني، إذا حدث ذلك، فإن حكومة الوفاق تريد وقف إطلاق النار. وقد أبلغنا روسيا بذلك. ويعملون على ذلك الأمر”.

وشدد جاويش أوغلو على أن هناك استعدادات للتحرك عسكريًا من أجل تحرير سرت، قائلًا: “نحن نريد أن نحل الأزمة على الطاولة. يجب أن يكون وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا. ويجب توقيع عقوبات على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار. ويجب ضمان ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح أن تركيا وقعت عقودًا مع حكومة الوفاق الوطني من أجل التنقيب عن البترول في المنطقة، قائلًا: “مستعدون لإعمال البحث والتنقيب مع الشركة الوطنية الليبية أو شركات الدول الأخرى مثل إنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”.

يذكر أن الاتحاد الأوربي أعلن عن تجهيز سلسلة “تدابير” عقابية جديدة للرد على تجاوزات تركيا في شرق المتوسط وليبيا، في حال لم تبدي ردود فعل إيجابية مطمئنة للبلدان الأوروبية.