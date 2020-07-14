1008 إصابة كورونا في تركيا

أنقرة (‏زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عن تسجيل 1008 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل 19 حالة وفاة جديدة بالفيروس مساء الإثنين.

الوزير اوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 214 ألفًا ومصابًا، وبلغ إجمالي أعداد الوفيات 5382.

وأشار كوجا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1223 حالة، كما ارتفع عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 402 حالة.

ولفت وزير الصحة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 195 ألفًا و671 حالة، بعد تسجيل 1156 حالة تعافي جديدة.

أما عن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فقد بلغت 4 ملايين و21 ألفًا و947 تحليلًا، بعد إجراء 46 ألفًا و492 تحليلًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها خلال 24 ساعة الأخيرة.