أنقرة (زمان التركية) – رفعت السلطات التركية حالة التأهب في البرلمان استعدادا لمراسم ذكرى المحاولة الانقلابية التي سيشارك بها اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتواصلت الأمانة العامة للبرلمان مع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة بالبرلمان، حيث طالب النواب المشاركين في مراسم “يوم الوحدة القومية والديمقراطية” التي ستُقام اليوم داخل البرلمان بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا تلبية لطلب رئاسة الجمهورية.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016.

وتبين أن رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، قد خضعت بالفعل لفحوصات فيروس كورونا وأنها ستشارك في المراسم.

وذكرت صحيفة سوزجو أن مراسم إحياء ذكرى المحاولة الانقلابية الغاشمة التي سيشارك بها أردوغان ستقام في ضريح شهداء يوم 15 يوليو/ تموز الذي شهد سقوط أول قنبلة خلاله على مبنى البرلمان.

وستشهد المراسم وضع إكليل من الزهور بالساحة والوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا وإلقاء نشيد الاستقلال على أن يعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم والأدعية.

وسيلقى كل من أردوغان ورئيس البرلمان، مصطفى شنتوب، كلمة خلال المراسم.

وتبين أن أعضاء كورال للإدارة العامة للفنون الجميلة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة وأوركسترا الرئاسة خضعوا لفحوصات فيروس كورونا قبيل الحفل الموسيقي الذي سيقام بمناسبة الذكرى السنوية للمحاولة الانقلابية بمشاركة الموسيقار الشهير، فخير أتاك أوغلو.