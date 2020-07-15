أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة في تركيا عضو الهيئة التنفيذية بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ولي ساتشليك، برفقة عشرة أشخاص آخرين عقب الاعتداء عليهم أثناء محاولتهم عقد مؤتمر صحفي أمام سجن أولوجانلار بالعاصمة التركية، أنقرة.

وسعى أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي أمس الثلاثاؤ لعقد مؤتمر صحفي تحت شعار ” نلتقي سويا من أجل القانون وحقوق الانسان” أمام متحف سجن أولوجانلار بمدينة أنقرة في إطار حملة “لقاءات الديمقراطية”.

HDP'nin Ulucanlar Cezaevi önündeki Demokrasi Buluşması'na polis engeli: MYK üyesi Veli Saçılık ve 10 kişi gözaltına alındı.

🎥: MA pic.twitter.com/4ucuWfA9Ql — BÊRÎTAN MUNZUR (@munzur_beritan) July 14, 2020

ولم تسمح قوات الشرطة لأعضاء الحزب بعقد المؤتمر الصحفي، حيث قامت بمحاصرة أعضاء الحزب واعتقالهم ومن بينهم عضو الهيئة التنفيذية للحزب، ولي ساتشليك، المعروف بمواقفه الجريئة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.

HDP'nin Ankara'daki demokrasi buluşmasına polis müdahale etti! HDP MYK üyesi Veli Saçılık gözaltına alındı! pic.twitter.com/1A8SnAyTtH — ARTI TV (@ArtiTV_) July 14, 2020

–