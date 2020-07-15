شانلي أورفة (زمان التركية) – كانت مكافأة الجيش التركي لضابط صف أصيب خلال العمليات العسكرية بمدينة عفرين شمال سوريا، فصله عن العمل الشهر الجاري.

ضابط الصف إسماعيل توكماك البالغ من العمر 33 عامًا، كان قد أصيب خلال عملية غصن الزيتون التي نفذها الجيش التركي بمدينة عفرين شمال سوريا في أكتوبر 2018.

توكماك نقل بعد إصابته إلى مسقط رأسه في بلدة أكتشا قلعة التابعة لمدينة شانلي أورفا، وخلال فترة تلقيه العلاج استقبل زيارات من رئيس بلدية مدينة شانلي أورفا ونواب البرلمان ومسؤولين في المدينة، وجميعهم أثنوا على بطولته، إلا أنه فوجئ بفصله من العمل في 2 يوليو/ تموز الجاري.

توكماك أوضح أنه تلقى زيارة من مديرية وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في المدينة صباح يوم 2 يوليو/ تموز، بعدها بنصف ساعة فقط تم فصله من الخدمة، وقال: “اتصل بي ضابط وقال: أيها القائد لقد تم فصلك!”.

أضاف “حينها قلت في نفسي: يا إلهي، لقد ضحيت بروحي في سبيل هذا الوطن وكذلك قدم كثيرًا من زملائي شهداء في سبيله. يا ليتني ذقت الاستشهاد مثل زملائي ولم أتعرض لهذه الإهانة والخزي. إنني لم أستحق ما فعل بي أبدًا”، على حد تعبيره.

وشنت تركيا بالتعاون مع فصائل مسلحة سورية عملية “غصن الزيتون” في 20 يناير/ كانون الثاني 2018، وأسفر الهجوم عن خضوع كامل المنطقة لسيطرة تركيا بحلول منتصف مارس/ أذار من نفس العام بعد أن كانت خاضعة لسيطرة قوات كردية.

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