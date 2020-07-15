أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا رقم إصابات بفيروس كورونا أقل من 1000 لأول مرة منذ حوالي شهر.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، كشف مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 992 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليبلغ إجمالي أعداد المصابين 214 ألفًا و993 حالة.

كما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي أعداد الوفيات 5402 حالة بعد تسجيل.

وكانت أرقام الإصابات تجاوزت 1000 مجددا في تركيا بعد قرار إلغاء التدابير الاحترازية مطلع الشهر الماضي، حيث ارتفعت الحالات بعد أسبوعين على هذا القرار.

فخر الدين كوجا أشار أيضًا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة 1204 حالات، بينما بلغ عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي 396 حالة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بلغ 196 ألفًا و720 حالة، بعد تسجيل 1049 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة فقد بلغت 4 ملايين و65 ألفًا و178 تحليلًا، بعد إجراء 43 ألفًا و231 تحليلًا طبيًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها في 24 ساعة الأخيرة.

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