أنقرة (زمان التركية) – اعتدت الشرطة التركية أمام النصب التذكاري لشهداء المحاولة الانقلابية على “الغزاة” الذين تصدوا للمحاولة الانقلابية ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، ولم يتم دعوتهم لمراسم الذكرى السنوية التي أقامتها الرئاسة التركية.

واحتجاجا على عدم دعوتهم للمشاركة في الحفل الذي حضره الرئيس أردوغان أمس الأربعاء، قرر “الغزاة” وهو لقب لأعضاء جمعية مشهرة باسم “غزاة 15 يوليو/ تموز” تضم في عضويتها المتصدين للانقلاب العسكري عام 2016، إقامة مراسم خاصة بهم.

وسار الغزاة الذين يحملون شارات منحت تكريما لهم في وقت سابق على تلبية النداء بالنزل إلى الشوارع، حتى النصب التذكاري لشهداء المحاولة الانقلابية بمنطقة باشتبه في العاصمة أنقرة.

ومع اقترابهم من النصب التذكاري قامت الشرطة بمنعهم من الوصول إلى النصب التذكاري واندلعت مناوشات بين الطرفين مع إصرارهم على بلوغ النصب التذكاري.

وحاولت قوات الشرطة منع الغزاة والصحفيين المرافقين لهم من بلوغ النصب التذكاري، حيث تم استدعاء قوات العمليات الخاصة إلى موقع الحادث، وتم رصد اعتداء الشرطة على بعضهم.

هذا وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي للنصب التذكاري بالمتاريس أمام المحتجين الراغبين في الوصول إليه ولم تسمح لهم بالعبور.

واقتصرت المشاركة في الحفل الذي أقامته الرئاسة التركية على بعض أسر من توفوا خلال المحاولة الانقلابية.

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