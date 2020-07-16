بيروت (زمان التركية)ــ طالبت سياسية لبنانية السلطات التركية بالإفراج عن النساء المعتقلات مؤخرًا في ديار بكر جنوب شرق تركيا.

حنان عثمان رئيسة رابطة نوروز للكرد في لبنان، قالت إن قوات الأمن التركية اعتادت مهاجمة منازل النساء الكرديات والناشطات في حركة المرأة الحرة (TJA) في مدينة آمد -ديار بكر-، وتحت ذرائع وحجج واهية.

ويوم الثلاثاء الماضي شنت قوت الأمن حملة أمنية في ديار بكر ونواحيها أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص بينهم 12 ناشطة سياسية كردية.

ومن المعتقلات الناطقة باسم حركة المرأة الحرة عائشة كوكان، الناطقة باسم منصة ميزوبوتاميا للنساء الصحفيات، المحررة في وكالة جين نيوز عائشة كوناي الرئيسة المشتركة لاتحاد جمعيات مساندة ذوي المعتقلين ربيعة آتاش، عضو مجلس بلدية زران باناير جليك، الناشطة زكية كولار والرئيسة المشتركة السابقة حزب الشعوب الديمقراطية في يني شهير دمت أوزكاران.

كما داهمت الشرطة منازل كل من المسؤولة في اتحاد جمعيات مساندة ذوي المعتقلين بهار آك يابي، والرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية خاتون يلدز.

واعتبرت حنان عثمان في تصريح لوكالة أنباء (هاوار) إلى أن هذه المداهمات “ما هي إلا استمرارية لسياسة الإبادة والإنكار الجسدي والثقافي التي تنتهجها الدولة التركية منذ عقود” ضد القومية الكردية.

وقالت حنان عثمان رئيسة رابطة نوروز للكرد في لبنان “نحن النساء الناشطات في لبنان ندين ونستنكر هذه الاعتقالات والهجمات والمداهمات غير القانونية على النساء الناشطات الكرديات ونطالب بالإفراج عنهن فورًا”.

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