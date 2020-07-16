أنقرة (زمان التركية) – قدم عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أدلة تثبت تسبب مشتريات رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في خسائر مادية للبلدية.

عمدة أنقرة أوضح أن عمدة البلدية السابق مليح جوكتشاك، اشترى في فترة توليه رئاسة البلدية طائرات ومروحيات وسيارات دفع رباعي مدرعة، مما تسبب في تكبد البلدية خسائر كبيرة.

وأعلن يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض أنه تقدَّم ببلاغ أمام الجهات المختصة والنيابة العامة ضد مليح جوكتشاك للتحقيق في الأمر.

وأشار على سبيل المثال أن إدارة المياه والصرف الصحي التابعة للبلدية تعرضت لخسائر بقيمة 42 مليونًا و324 ألف ليرة تركية، بسبب الأشجار التي أشتراها جوكتشاك خلال فترة توليه لرئاسة البلدية.

ولفت يافاش إلى أن البلدية في ذلك الوقت اشترت فسائل أشجار لزراعتها بعدد مليون فسيلة، وحصلت على الفسيلة الواحدة بقيمة 14 ليرة و90 قرشًا من أحد الشركات في 9 أبريل/ نيسان 2015، مشيرًا إلى أن الشركة نفسها كانت تبيع الفسيلة في الفترة نفسها بقيمة 1 ليرة و50 قرشًا.

وكان تقرير ديوان المحاسبة التركي لعام 2018 الصادر مطلع هذا العام كشف ما سبق وأكدته المعارضة، من تبديد حزب العدالة والتنمية لميزانية البلديات واستغلالها لدعم الأوقاف والمؤيدين للحزب الحاكم.

وبعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام.

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