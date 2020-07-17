نيقوسيا (زمان التركية): طالبت قبرص القمة الأوروبية برد موحد على انتهاكات تركيا، وفى تحد جديد للتحذيرات الأوروبية والقانون الدولى، أعلنت تركيا الخميس عن نقل سفينة تنقيب إلى جنوب قبرص بعد غد، وقالت البرلمانية في مجلس النواب الفرنسي ناديا إيسيان ، أن الوضع في ليبيا خطير نتيجة لأخطاء من كل الأطراف، موضحة أن العلاقة الأوروبية مع تركيا وصلت لمرحلة بالغة التعقيد.

ولفتت البرلمانية في مجلس النواب الفرنسي إلى أن الإجماع الأوروبي مفقود في ملفات السياسة الخارجية، موضحة أن تصرفات تركيا مستفزة ولا تنسجم مع السياسة الأوروبية.

وقبلها أفادت وسائل إعلام محلية في قبرص بأن سفينة حفر تركية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب غربي السواحل القبرصية، تأتي هذه العمليات رغم المطالبات الدولية بوقف عمليات الحفر في هذه المناطق وإدانة الاتحاد الأوروبي لها أكثر من مرة بل وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة إذا واصلت توسيع هذه الأنشطة.