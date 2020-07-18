واشنطن (زمان التركية)ــ كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن تركيا نقلت أكثر من 3000 “مرتزق” من سوريا للقتال في ليبيا، خلال الربع الأول من العام الجاري، ووعدت المقاتلين بالحصول على جنسيتها.

وقدر تقرير أصدره المفتش العام في “البنتاغون” إرسال ما بين 3500 و3800 مقاتل سوري إلى ليبيا في الفترة بين يناير ومارس 2020 مقابل أجر.

التقرير الداخلي الذي كشفت عنه وكالة (اسوشيدت برس) الأمريكية يقدم للمرة الأولى تفصيل عمليات الانتشار التركي التي ساعدت على تغيير مسار الصراع في ليبيا.

وعرضت تركيا وفق التقرير جنسيتها على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات المتمركزة في العاصمة طرابلس ضد قوات المشير خليفة حفتر المتمركزة شرقي ليبيا.

ويلفت التقرير إلى أن الدافع وراء قتال المرتزقة هو المال وليس الأيديولوجية. بحسب موقع قناة (الحرة) الأمريكية.

وجاء التقرير بعد تقدم حققته حكومة الوفاق، التي تحظى بدعم تركيا.

لكن اللجوء إلى المرتزقة السوريين لم يكن محصورا على تركيا فقط.

إذ ذكر التقرير أن ما بين 800 و2500، بمن فيهم سوريين، نقلتهم روسيا إلى ليبيا.

وتقول تقارير إن الشركات الأمنية المرتبطة بالكرملين، مثل مجموعة “فاغنر”، جندت الشباب بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وذكر عضو سابق بفاغنر أن موسكو أرسلت سوريين إلى ليبيا للمرة الأولى في العام 2019.

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