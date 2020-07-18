فان (زمان التركية)ــ عثرت فرق الإنقاذ التركية على جثامين المزيد من الضحايا في حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين أواخر الشهر الماضي في ولاية فان شرق تركيا.

أسفرت أعمال البحث عن الضحايا طوال الأسابيع الثلاثة الماضية حتى الآن عن العثور على 40 ضحية وفق ما كشفت ولاية فان.

وقبل أيام أعلنت السلطات التركية العثور على المركب الغارق في بحرية فان والذي كان يقل على متنه ما بين 50 إلى 60 مهاجرا غير شرعيا بعد 11 يوما من أعمال البحث عنه.

وتشارك فرق الأمن الداخلي بقوات الدرك وفرق الغطس وأجهزة الكشف والاستشعار في عمليات البحث تحت سطح الماء بالمنطقة.

وحتى الأحد الماضي كانت السلطات أعلنت أن حصيلة جثث الضحايا التي عثر عليها يبلغ 23 جميعهم لأجانب.

ماذا حدث؟

كانت قوات الأمن بمدينة كانت قد تلقت بلاغا باختفاء شخصين يدعيان سدات أكباش ومدني يكباش عقب إبحارهما مع آخرين بقارب في بحيرة فان يوم السابع والعشرين من يونيو/ حزيران.

وعلى خلفية البلاغ بدأت فرق الأمن وقوات الدرك وفرق الطوارئ والكوارث الطبيعية والفرق الطبية أعمال البحث في البحيرة ومحيطها باستخدام المروحيات والقوارب وأجهزة الرصد أسفل الماء ليتم العثور على القارب في المياه الإقليمية لبحيرة شارباناك على عمق 106.5 متر تحت سطح الماء. هذا وتم اعتقال وحبس خمسة أشخاص في إطار الحادثة.

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