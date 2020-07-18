إسطنبول (زمان التركية) – سخر القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا شامل طيار من قيادات حزب العدالة والتنمية الذين أجبروه على الاستقالة بعد تصريحاته المنتقدة لزعيم حزب الوطن دوغو برينجك بعد أن جدد الأخير انتقاده للسلطة.

وكان شامل طيار نائب رئيس قطاع الدعاية والإعلام بحزب العدالة والتنمية الحاكم سابقًا، علق على تصريحات دوغو برينجك التي اتهم فيها بشكل غير مباشر السلطة السياسية بالتقاعس في منع محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 عندما قال: “اجتمع قادة الأمن في مقر مديرية الأمن العام ليلة محاولة الانقلاب وتوصلوا إلى أن الشرطة لا يمكنها التصدي للعسكر، ومن ثم أرسلوا هذا القرار إلى جميع قادة الأمن والوظفين في أجهزة الشرطة”، على حد قوله.

واعتبر شامل طيار تصريحات برينجك هذه إهانة موجهة منه للشعب التركي الذي ناضل كالأبطال ضد محاولة الانقلاب في 2016، وإساءة للحكومة وجميع موظفي القطاع، وتابع قائلا: “ولم يكتف برينجك بالإساءة والإهانة للشعب والحكومة بهذه العبارات فقط، بل فوق ذلك أراد أن يكون شريكا للحكومة”، على حد تعبيره.

شامل طيار استقال من حزب العدالة والتنمية عقب تصريحه في الثامن من شهر يوليو الجاري بطلب من إدارة الحزب بعد انتقاداته اللاذعة لبرينجك.

إلا أن برينجك عاد ليوجه انتقادات حادة لحكومة العدالة والتنمية في حديثه عن الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: “لقد وصلت تركيا إلى نقطة الإفلاس”. كما أبدى برينجك رفضه مقترح المشاركة حزب في تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، وقال إن حزبه يطمح بالمشاركة في الحكومة لإنقاذ تركيا من الوضع الحالي.

وعبر تويتر قال طيار، بعد أن تخلى عن منصبه بالحزب الحاكم: “برنيجك عاد إلى أصله (اليساري المتطرف) بعد قرار آيا صوفيا. لقد أدلى بتصريحات لا تليق بالأمة العزيزة التي قاومت انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 والحكومة والموظفين العامين. وليس هذا فحسب بل وطلب المشاركة في الحكومة. فهل زملائي الذين حاسبوني على تحذيراتي السابقة من دوغو برينجك ينعمون بالراحة والسعادة من انتقادات وتصريحات برينجك يا ترى؟!”.

Ayasofya kararından sonra Perinçek aslına rücu etti. 15 Temmuz’da darbeye direnen aziz millete, hükümete, kamu görevlilerine yakışıksız ifadelerde bulundu. Yetmedi, ortaklık istedi. Önceki uyarlarım nedeniyle partide beni sorguya çekenler, umarım huzur içindedir! — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 16, 2020

وتابع شامل طيار: “فضلا عن ذلك فإن برينجك زعم أن تركيا تحكمها إدارة سيئة وأنها قادت البلاد إلى حافة الإفلاس، فماذا يقول يا ترى هؤلاء الزملاء الذين يرونه جزءا من تحالف الحكومة”.

Perinçek, Türkiye’nin iyi yönetilemediğini ve iflasın eşiğinde olduğunu söylemiş! Buna parti içinde Cumhur ittifakı bileşeni gözüyle bakanlar, şimdi nereye bakıyor acaba? — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 16, 2020

واستقال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، شامل طيار، القادم من صفوف الصحافة، من منصب نائب رئيس الدعاية والإعلام بعد شهر من شغله بالتعاون مع نائب الحزب ماهر أونال، وقال عبر تغريدة نشرها على تويتر إنه سيعتزل العمل السياسي.

وكان من اللافت أن استقالة شامل طيار جاءت بعدم أسبوع من هجومه على دوغو برينجك، زعيم حزب الوطن اليساري القومي، واصفًا إياه بمرشد زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، والمحب للانقلابات العسكرية، ثم قال عنه: “إن الذين يحبون روسيا والصين وإيران أكثر من تركيا والذين تحولوا إلى بيادق وأدوات للبؤر الظلامية.. عليكم أن تذهبوا إلى قمامتكم فلا يمكنكم أن يتقاطع طريقكم مع حزب العدالة والتنمية.. ويجب عليكم أن تعرفوا حدودكم”.

وفي إطار تعليقها على استقالة طيار بعد الهجوم على برينجك الموالي لروسيا والصين، قالت الكاتبة الصحفية أديلينا سمشتا من مجموعة “أوجاك” الإعلامية عبر تويتر: “يبدو أن برينجك تسبب في استقالة شامل طيار من حزب العدالة والتنمية، مما يعني أن المرحلة الانقلابية التي بدأت في 28 فبراير 1997 لا تزال مستمرة في تركيا (عن طريق حزب أردوغان). إذن نذكّر هذا لمن يزعمون أن برينجك وفريقه باتوا ضعفاء”.

ولطالما أطلق برينجك تصريحات مثيرة من قبيل أن حزبه هو من يدير تركيا منذ 2014، بينما لا تواجه تلك التصريحات برد من الرئيس أردوغان وحزبه.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أفرج عن دوغو برينجك في عام 2014 حيث كان محكوما عليه في إطار قضية تنظيم أرجنكون / الدولة العميقة.

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