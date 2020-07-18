أنقرة (زمان الترمية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الجمعة، أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 217 ألفًا و799 حالة إصابة، بعد تسجيل 926 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وزير الصحة أشار إلى تسجيل ارتفاع في أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 5458 حالة، بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

ولفت كوجا إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي في أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة، حيث ارتفعت أعدادهم إلى 1226 حالة، بينما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 402 حالة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ارتفع 199 ألفًا و834 حالة، بعد تسجيل 1014 حالة تعافي جديدة.

أما فيما يتعلق بالتحاليل الطبيعة التي أجريت منذ بداية الأزمة للحالات المشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها، فقد ارتفعت إلى 4 ملايين و191 ألفًا و124 تحليلًا، بعد تسجيل 41 ألفًا و215 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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