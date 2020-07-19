الدوحة (زمان التركية)ـــ وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى قطر اليوم الأحد في زيارة مفاجئة التقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الأمير استقبل وزير الدفاع والوفد المرافق له، في الدوحة.

وجرى اللقاء صباح اليوم في قصر البحر.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل وزير الدفاع بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.#قنا pic.twitter.com/BsgNm0bkt6 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 19, 2020



ولم تعلن أنقرة عن الزيارة ولم تكشف الدوحة عن مضمونها.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان زار الدوحة في 2 يوليو الجاري، والتقى خلالها أمير قطر، أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن تركيا تمتلك قاعدة عسكرية في قطر تدعى قاعدة “الريان”.

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