طبرق (زمان التركية) – اعتبر مسئول بالجيش الليبي، الأبناء المتداولة حول وجود تحركات لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو مدينة سرت، مجرد استعراض فقط.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن التحركات قرب مدينة مصراته وبعيدة من سرت، وأكد أنها مناورة للشحن الإعلامي فقط.

تصريحات المحجوب، جاءت خلال مداخلة مساء الأحد على قناة الغد، حيث قال: إن تركيا تعيد حساباتها في الدخول في المعركة، خاصة إنها ستتورط في جبهة أوسع من “سرت- الجفرة” إذا لم تحسم المعركة في وقت سريع، وقد تخرج عن نطاق تلك المناطق”.

وشدد المحجوب على أن القوات المسلحة الليبية جاهزة ومستعدة لصد أي هجمات عليها من القوات المدعومة من تركيا، مؤكدًا أن تركيا تعد الحسابات لأن الدخول في معركة طويلة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ورأى أن هناك قناعة لدى “التنظيم” الذي يقود تركيا بأن البقاء في غرب ليبيا لا جدوى منه، إذ لا توجد موارد نفطية.

ويوم السبت الماضي قال تقرير لوكالة (رويترز) إن مقاتلي حكومة الوفاق الليبية يقتربون من مدينة سرت لاستردادها، وأفادت أن قوات حكومة الوفاق الليبية تحركت برفقة دبابات ونحو 200 مدرعة من مدينة مصراتة صوب مدينة تاورغاء القريبة من سرت.

وأثار استعداد الوفاق لشن عملية عسكرية لاسترداد سرت والجفرة انتقادات القيادة المصرية، حيث صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أن سرت والجفرة تشكلان خطا أحمر مهددا بالتدخل العسكري بها.

هذا وتتمحور الأهمية الاستراتيجية لسرت في كونها تقع شمال قاعدة الجفرة الجوية وموقعها المهم فيما يخص عملية تصدير النفط.

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