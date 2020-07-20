أنقرة (زمان التركية) – يشهد قطاع الإنشاء، الذي جعله حزب العدالة والتنمية الحاكم قاطرة النمو في تركيا، حالة من الانكماش خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أن العمالة تأثرت سلبا بتوقف الأعمال في القطاع الذي يضم نحو مليون وحدة سكنية ولم يشهد أية مشاريع جديدة.

وفقد خلال العام الأخير 361 ألف موظف عملهم بقطاع الإنشاء الذي تحاول الحكومة الحفاظ عليه من خلال تقديم القروض العقارية ذات الفائدة المنخفضة. وبهذا ارتفع عدد عمال قطاع الإنشاء الذين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 578 ألف عامل.

من جانبه أجرى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن مدينة زونجولداك، أونال دميرتاش، دراسة للتطورات المتعلقة بالقوى العاملة في قطاع الإنشاء.

وأوضح دميرتاش بحسب مذكرة قدمها إلى البرلمان أن قطاع الإنشاء يأتي ضمن القطاعات التي يعطيه العدالة والتنمية الأولوية باستمرار منذ توليه الحكم في عام 2002، مفيدا أن قطاع الإنشاء الذي ينمو بشكل غير منظم، عوضا عن نمو اقتصادي يرتكز على الصناعة والإنتاج، دفع تركيا إلى أزمة كبيرة اليوم.

وأضاف ديمرتاش وفق تقريرنشرته صحيفة “جمهوريت” أنه خلال الفترة بين عامي 2018 و2019 بلغ متوسط تراجع قطاع الإنشاء نحو 9 في المئة، واعتبارا من سبتمبر/ أيلول من عام 2019 تراجعت نسبة النمو المالي لقطاع الإنشاء بنحو 14.3 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

قال البرلماني المعارض إنه: “خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 بلغ التراجع في مبيعات العقارات الجديدة مستويات قياسية بتسجيله 28.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018”.

وذكر دميرتاش أن قطاع الإنشاء دخل مرحلة أشد وطأة بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي بدأت في الوقت الذي كان فيه القطاع يشهد تراجعا كبيرا.

وطرح دميرتاش إحصاءات لوزارة الأسرة والعمل كشفت عن تراجع عدد العاملين بقطاع الإنشاء في يوليو/ تموز من عام 2018 إلى مليون و805 ألف و928 عاملا، بعدما كان يبلغ مليون و828 ألف و455 عاملا في الشهر نفسه من عام 2017. وفي عام 2019 بلغت القوة العاملة في القطاع مليون و280 ألفا و618 عاملا، غير أن هذه النسبة تراجعت في 2020 الجاري إلى مليون و250 ألف عامل.

وصرح دميرتاش أن هذه الإحصاءات تشير إلى أن قطاع الإنشاء شهد فقدان 578 ألف شخص وظائفهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفقدان 361 ألف شخص وظائفهم خلال العام الأخير، لافتًا إلى أن العمال يدفعون ثمن الانكماش المتسارع للقطاع.

ثاني أخطر قطاع يشهد حوادث عمل

وأضاف دميرتاش أن إحصاءات نقابة أرباب المهن الإنشائية في تركيا تكشف أن نسبة العمالة غير المرخصة في القطاع تقدر بـ36 في المئة وأن العمال يعملون في أعمال شديدة الخطورة دون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.

هذا وأفاد دميرتاش أنه خلال العام الماضي لقي 1736 عاملا على الأقل مصرعهم في حوادث العمل، وأن أعلى معدلات الوفاة وقعت في صفوف العمالة الثانوية بنسبة وفيات بلغت 19 في المئة.

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