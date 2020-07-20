أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء الألماني حكما بسجن مدير أعمال لاعب نادي فنربخشة التركي السابق جريجوري فان دير ويل، لاحتياله على بنك دويتشة.

اللاعب الهولندي جريجوري كان أيضا قد اتهم مدير أعماله أوميت أكبولوت بالاحتيال عليه في مبلغ 4 مليون دولار.

وكان جريجوري فان دير ويل، لاعب كرة القدم الهولندي الذي لعب ضمن صفوف نادي فنربخشة خلال موسم 2016-2017، قد رفع دعوى قضائية ضد مدير أعماله حينها، أوميت أكبولوت، اتهمه خلالها بالاحتيال عليه في مبلغ 4 مليون دولار.

وعقب ذلك تقدم عدد من الأشخاص بدعاوى قضائية ضد التركي أكبولوت بتهمة الاحتيال.

واعتقلت الشرطة الألمانية أكبولوت الذي يُزعم احتياله على بنك دويتشة، أحد أبرز البنوك الألمانية، وتم إيداعه في السجن الواقع بمدينة بيليفيلد.

وأبلغ القضاء الألماني المسؤولين الأتراك أن السلطات الألمانية ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة أكبولوت إلى تركيا، غير أنهم يرغبون في أن يقضي أكبولوت عقوبة الجرائم التي ارتكبها داخل ألمانيا أولا قبل إعادته إلى تركيا.

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