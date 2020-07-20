سيواس (زمان التركية) – أقدم رئيس بلدة “هافيق” بولاية سيواس على تمزيق صور للرئيس رجب طيب أردوغان، وفق مقطع فيديو متداول.

المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ألتقط من خلال كاميرات المراقبة في أحد الأبنية في وقت سابق، وفي الغالب يعود إلى عام 2016.

صلاح الدين جوهادار أوغلو كان قد فصل من حزب الحركة القومية بسبب تصرفاته ومواقفه المخالفة لمعايير ومبادئ الحزب.

مقطع الفيديو يظهر فيه جوهادار أوغلو يمزق صورة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، كانت على أحد الدفاتر التي أحضرت له، حيث كانت تضم الصورة أردوغان وشهداء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

MHP'den ihraç edilen belediye başkanının Erdoğan'ın fotoğraflarını yırttığı görüntüler ortaya çıktı Sivas'ın Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, ajandadan Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp attı. pic.twitter.com/UdTcfg57Yl — SUNGUR TEKİNALP (O.Tuna) (@Berkbekir_) July 19, 2020



يشار إلى أن صلاح الدين جوهادار أوغلو تعود جذوره السياسية إلى حركة الرؤية الوطنية “ملي جوروش” التي ترعرع أردوغان نفسه فيها، بعدها أصبح رئيسًا لأحد فروع حزب السعاد الإسلامي، ثم انتقل إلى صفوف حزب الحركة القومية قبل أن يفصل منه مؤخرًا.

تسريب هذا الفيديو ياتي في الوقت الذي تنتشر فيه ادعاءات باحتمالية خروج حزب الحركة القومية من التحالف مع حزب أردوغان لكي لا يكون شريكا مسؤولا عن الانهيار الاقتصادي.

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