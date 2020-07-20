أسكي شهير (زمان التركية) – شهدت مدينة أسكي شهير وسط تركيا، مشاجرة نسائية، بين سيدة انفصلت عن زوجها بعد زواج استمر 20 عامًا، وزوجته الجديدة.

المشاجرة النسائية لم تقتصر على السُباب فقط، وإنما وصلت إلى الاشتباك بالأيدي، وتدخلت قوات الأمن للفصل بينهما.

الواقعة بدأت برؤية الزوجة الأولى زوجها السابق مع زوجته الجديدة أمام أحد مراكز التسوق، لتستشيط غضبًا، وتبدأ في مهاجمة زوجته الجديدة، لتتحول المشاجرة إلى اشتباك بينهما تخللها جذب من الشعر.

Eskişehir'de bir kadın, "Bu kadın 20 yıllık kocamı elimden aldı" diyerek boşandığı kocasının yeni eşine saldırdı. pic.twitter.com/f30nniXp0P — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) July 16, 2020

الزوجة السابقة علقت على الواقعة، قائلة: “هذه المرأة، سرقت زوجي بعد 20 عامًا من الزواج. لا يمر على المنزل لإلقاء نظرة على ابنه منذ عام”، وصرخت في وجهه، قائلة لابنها: “ابصق في وجه أبيك”.

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