أنقرة (زمان التركية) – شكك رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، في بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية خلال الأسبوع الماضي عن البطالة.

وفي كلمته خلال الاجتماع التقييمي الأسبوعي للحزب، ذكر داود أوغلو أن الجميع عايش مرحلة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأن إعلان هيئة الإحصاء أن معدلات البطالة بلغت 12.8 في المئة يعكس تراجعا في معدلات البطالة على عكس ما يشعر به المواطن على أرض الواقع قائلا: “ماذا يسعني أن أقول! هكذا هي السلطة في تركيا وهكذا تعمل هيئة الإحصاء”.

وأكد داود أوغلو أن البطالة تشكل المشكلة الأساسية لتركيا، منتقدا صدور إحصاءات غير واقعية للبطالة عن هيئة الإحصاء.

وشدد داود أوغلو على ضرورة إجراء تقييم استباقي لإحصاءات البطالة من أجل استيعاب المشكلة والنزول إلى الشارع للحصول على مشاهدات المواطنين وآرائهم، مؤكدا أن البطالة باتت الشغل الشاغل للمواطنين داخل الأسواق.

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