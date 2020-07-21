موسكو (زمان التركية)ــ كشفت روسيا عن اختطاف 7 من مواطنيها مع آخرين على متن ناقلة النفط “Curacao Trader”، التي سيطر عليها قراصنة في خليج غينيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ناقلة النفط موجودة حاليا في دولة بنين غرب أفريقيا.

وذكرت الخارجية في بيان، أنه: “وفقا للسفارتين الروسيتين في أبوجا وكوتونو، تعرضت ناقلة النفط كوراكاو للتهديد، واحتجز القراصنة بتاريخ 17 من الشهر الجاري 13 رهينة من أفراد الطاقم الـ 19، بينهم 7 روس.

وأوضحت الوزارة أن “8 من القراصنة المسلحين شاركوا في الهجوم، ولم يتقدموا بأي مطالب بعد، وفي 19 يوليو، وصلت الناقلة إلى مرسى بالقرب من ميناء كوتونو (بنين)” وفقا لوكالة سبوتنك.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية لاحقا أن هناك 6 مواطنين أوكرانيين بين أفراد طاقم السفينة المختطفين، التي كانت في طريقها من توغو.

شركة “Alison Management Corp”، التي تملك السفينة، قالت إن 13 شخصا من أصل أعضاء الطاقم الـ19 مختطفين منذ يوم 17 يوليو.

–