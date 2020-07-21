أنقرة (أنقرة) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الاثنين، تسجيل 931 حالة إصابة جديدة، و17 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 220 ألفًا و572 حالة، وإجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5508 حالة.

وأشار كوجا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة وصل إلى 1243، وأن عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي وصل إلى 385 حالة.

كوجا أشار أيضًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بلغ 203 ألفًا و2 حالة، بعد تسجيل 992 حالة تعافي جديدة.

أما عن عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها، فقد بلغ الإجمالي 4 ملايين و316 ألفًا و781 حالة، بعد إجراء 43 ألفًا و404 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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