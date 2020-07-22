أنقرة (زمان التركية) – اعتبر أستاذ العلوم السياسية في تركيا محمد أفا تِشيمان أن الرئيس التركي رجب أردوغان اعترف ضمنيا بأن العمليات التي يجريها ضد المنتمين إلى حركة الخدمة بتهمة الإرهاب ليست قانونية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات مثيرة ناقض فيها نفسه بنفسه خلال اجتماع عقده الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وأكد أردوغان أن نظامه قدم أداءً ناجحًا في مكافحة الإرهاب بحيث تراجعت أعداد الإرهابيين في الداخل التركي إلى حوالي 400 شخص، في إشارة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وذلك على الرغم من أن سجون تركيا تحفل في الوقت الراهن بعشرات الآلاف من المعتقلين بتهمة الإرهاب بينهم صحفيين وسياسيين وأكاديميين.

وقال الكاتب والمحلل محمد أفا تِشيمان أستاذ العلوم السياسية في تغيردة على تويتر: “أردوغان يعترف في تصريحاته بأن الذين اعتقلهم فصلهم بموجب قرارات حالة الطورئ منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز 2016 حتى اليوم ليسوا إرهابيين”، على حد قوله.

وفي الفترة الاخيرة انشغل الرأي العام المحلي والدولي بقضية استثناء الصحفيين والسياسيين المعتقلين في تركيا من قانون العفو العام الذي صدر هذا العام بسبب توجية تهمة الإرهاب إليهم.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

ومنذ منتصف عام 2018 الذي شهد تطبيق النظام الرئاسي سائت الأحوال الاقتصادية والسياسية في تركيا.

وهاجم مؤخرا رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، النظام الرئاسي، وقال إن: “هناك زلزال سياسي تتعرض له تركيا. فهيكل الدولة اهتز بالنظام الرئاسي الذي يفسد الحياة السياسية ويفسد أركان الدولة أيضًا”.

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان انتقد التعديلات الدستورية التي أجريت بموجب الاستقتاء الشعبي عام 2017، والتي نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي الذي جعل البرلمان والأجهزة القضائية غير فعالة، لافتًا إلى أن كافة المشكلات التي تواجهها تركيا في الوقت الراهن هي نتيجة تحول البلاد إلى النظام الرئاسي بدلًا من النظام البرلماني.

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